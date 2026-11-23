Главный редактор литературного журнала «Знамя», известный 78-летний журналист и критик Сергей Чупринин пережил клиническую смерть. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Мужчина почувствовал себя плохо в квартире в Зубаревом переулке, у него возникли проблемы с дыханием на фоне хронического заболевания. Врачи диагностировали отек легких, после этого зафиксировали клиническую смерть.

Сергей Чупринин — публицист, литературный критик, доктор филологических наук.

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