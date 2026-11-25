Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) рассказала, что врачи нашли у нее метастазы в оболочках головного мозга. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

«У меня обнаружили метастазы в оболочках головного мозга, и, возможно, мне проведут облучение. Сейчас продолжается обследование, а в пятницу врачи соберут консилиум, чтобы принять решение о дальнейшем лечении. Профессор Тинь, который занимается мной, сказал: „Мы обязательно тебя вылечим ради твоих четырех прекрасных детей“», — подчеркнула блогер.

Сейчас Лерчек проходит экспериментальную CAR-T-терапию в Китае. Жених Чекалиной Луис Сквиччиарини не полетел с ней в Китай из-за отсутствия российского загранпаспорта. Ранее знаменитость призналась подписчикам, что готовит завещание на случай неблагоприятного исхода.

В России звезда прошла уже девять курсов химиотерапии, но болезнь не отступила. У блогера обнаружили рак желудка четвертой стадии.