Актер Стивен Сигал вновь назвал себя русским

«Я не работаю с США. Я — русский», — сказал артист после пленарной сессии Восточного экономического форума, отвечая на вопрос о перспективах диалога между Москвой и Вашингтоном.

Это не первый подобный комментарий актера. Еще в августе 2022 года в эфире телеканала «Россия 1» он подчеркивал, что считает себя русским.

Стивен Сигал известен ролями в фильмах «Над законом», «В осаде», «Сквозные ранения» и других боевиках 1990-х. В 2016 году он получил российское гражданство, а в мае 2024-го президент Владимир Путин наградил его орденом Дружбы.

В 2023 году на конгрессе Международного движения русофилов актер рассказывал, что с детства был окружен русской культурой: его отец был русским, а мать увлекалась традициями и искусством России. Тогда же он подчеркнул, что считает себя убежденным русофилом и активно учит русский язык, несмотря на его сложность.