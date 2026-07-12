Американский актер Стивен Сигал усомнился в легитимности Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche .

Во время беседы журналист спросил актера о президенте Украины.

«Разве он президент? Я не знал, что он все еще президент. Прошу прощения», — с иронией ответил Сигал.

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин, комментируя слова Зеленского о длительном пребывании у власти, заявил, что украинскому лидеру «нужно самому не бояться идти на выборы» и действовать «в рамках основного закона».

Глава российского государства напомнил, что удержание власти вне рамок Конституции, ее узурпация, является уголовным преступлением.