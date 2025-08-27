Актер Стивен Сигал привлек сына к бизнесу в России

Соучредителями фирмы «Хикари», занимающейся консультациями в области коммерческой недвижимости, стали американский и российский актер Стивен Сигал и его сын Доминик. Их имена указаны в выписке Единого государственно реестра юридических лиц.

Из документа следует, что генеральным директором новой фирмы стал бизнесмен Михаил Замарин. В комментарии Telegram-каналу Mash он заявил, что компания кроме консультаций также займется переработкой пластика.

У Стивена Сигала достаточный опыт ведения бизнеса в России. Он занимал пост президента компании «Стивен Сигал Групп», а также основал фирму «Пять элементов», занимающуюся производством воды. В конце июля этого года он покинул пост генерального директора этой фирмы.

В мае Стивен Сигал посетил парад Победы в Москве. Журналисты заметили получившего российское гражданство артиста на одной из трибун перед началом торжественного мероприятия. Соседями Сигала стали глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, певец Шаман (Ярослав Дронов) и народный артист Владимир Машков.