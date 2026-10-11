Стивен Сигал заявил о разводе с четвертой женой

Голливудский актер и режиссер Стивен Сигал расстался со своей четвертой супругой — монголкой Батсухийн Эрдэнэтуяа. Об этом сообщила визажист Гоар Аветисян в Instagram*.

На одном из мероприятий актеру задали вопрос о семейном положении.

«Нет, я свободен», — ответил Сигал.

До этого он публично не рассказывал о расставании с женой.

Позже Аветисян опубликовала видео с артистом в соцсетях и в шутку спросила подписчиков, не начать ли ей с ним роман. Пользователи написали, что такую легенду, как Сигал, можно «брать» в любом возрасте и состоянии.

С Эрдэнэтуяа актер познакомился в начале 2000-х, в 2009 году они оформили отношения. В том же году у пары родился сын Кунзан. В сентябре Сигал приезжал в Бурятию вместе с семьей. Жена помогала мужу переводить с английского на монгольский.

Этот брак стал для артиста четвертым, всего у него родилось семеро детей от разных отношений.

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