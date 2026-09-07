Стивен Сигал избавился от всей своей недвижимости в США

Shot: Сигал распродал всю недвижимость в США после оформления паспорта России

Актер Стивен Сигал продал все принадлежавшие ему объекты недвижимости в США. На распродажу американских активов звезды боевиков 1990-х ушло около 10 лет, сообщил телеграм-канал Shot .

Первым на рынок вышел особняк в пригороде Мемфиса. Сигал приобрел дом в колониальном стиле площадью 743 квадратных метра в 2005 году за 880 тысяч долларов, а в 2017-м выставил его на продажу. Покупателя удалось найти примерно за год.

В 2021 году актер продал дом в Аризоне, установив за него цену в 3,55 миллиона долларов.

Еще один объект — крупную усадьбу в Калифорнии — Сигал пытался продать значительно дольше. Изначально в 2016 году недвижимость оценили в 12 миллионов долларов, однако сделка состоялась только в 2022-м после снижения цены до семи миллионов долларов.

Ранее также стало известно, что Сигал продает свой дом в Московской области.