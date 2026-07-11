Стивен Сигал объяснил, в чем Европа и США ошибаются насчет Путина

Американский актер Стивен Сигал назвал президента России Владимира Путина величайшим лидером в мире. Об этом он заявил в интервью швейцарскому изданию Weltwoche .

«Я уже это говорил, по моему мнению, президент Владимир Путин сейчас является величайшим лидером в мире», — сказал Сигал.

Актер также оценил президента США Дональда Трампа как человека с собственным стилем, а Владимира Зеленского, по его словам, охарактеризовал как актера, которым тот всегда и был.

Отвечая на вопрос о заблуждениях американцев и европейцев относительно Путина и России, Сигал подчеркнул, что многие люди в США и Европе попались на крючок и проглотили идею о России как о страшном монстре.

Сигал получил российское гражданство в 2016 году, а с 2018 года является спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям с США.

Ранее актер объяснил, почему выставил на продажу дом в Подмосковье. По его словам, он планирует расширяться.