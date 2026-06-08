Стивен Сигал признался, что хотел бы стать народным артистом России

Американский актер и спецпредставитель МИД РФ Стивен Сигал признался, что был бы рад получить звание народного артиста России. Об этом он сказал ТАСС .

«Это будет для меня большой честью», — заявил актер.

В мае 2024 года президент России Владимир Путин вручил американскому актеру орден Дружбы «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества». Российское гражданство Сигал получил еще в 2016 году.

Актер посещал Россию и до этого. Несколько раз встречался с Путиным. В августе 2022 года Сигал посетил развалины изолятора в Еленовке, где содержались украинские военнопленные из Мариуполя, а в сентябре — военный госпиталь в Балашихе. После поездки в Донбасс откровенно заявил журналисту Владимиру Соловьеву, что считает себя русским, поэтому остался в России.

Сигал участвовал в Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Он отмечал, что Запад и Россия имеют возможность примириться благодаря искусству. Также Сигал раскритиковал современные голливудские фильмы, отметив падение планки качества кино.