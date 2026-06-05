Стивен Сигал раскритиковал качество голливудских фильмов

По его словам, у Запада и России имеется прекрасная возможность помириться благодаря искусству. При этом он отметил, что в Голливуде упала планка качества кино.

«Сейчас в Америке сложилась ситуация, когда Голливуд пошел на поводу всех этих разных групп (меньшинств*), с которыми я категорически не согласен. Помню как-то раз мне пришло уведомление сверху, что в кино обязательно должны быть люди разной сексуальной ориентации*», — сказал актер.

Сигал добавил, что произведение просто не примут на разных фестивалях, включая «Оскар», если не выполнить это требование. Политические дилеммы, захватившие кинопроизводство, напрямую повлияли на падение качества фильмов последние пять-шесть лет. По его словам, он мечтает о том, чтобы вместо одной мафии, контролирующей все фильмы, существовали группы людей, представляющие мир.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова раскритиковала разводы в кино.

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