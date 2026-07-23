От Депардье до Мути. Кто из иностранных звезд получил российское гражданство и почему

Известная итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь певица Найке Ривелли планируют получить российское гражданство. Сама звезда ни раз признавалась в любви к России, ведь ее семейная история напрямую связана . При этом артистка далеко не первая из западных артистов, решивших обосноваться в России. Подробнее — в материале 360.ru.

Корни из Петербурга Настоящее имя звезды — Франческа Романа Ривелли. Она родилась в Риме 9 марта 1955 года. Ее мать — эстонка с петербургскими корнями: предки актрисы жили в Петербурге до революции, затем переехали в Эстонию. «У меня есть бабушка и дедушка, которые родились в Петербурге, они оттуда. Дедушка был русский, с перекрестными корнями с детства. Но когда они уехали, они не смогли вернуться», — признавалась Мути в беседе с KP.RU в 2013 году. Орнелла Мути ни раз отмечала, что ощущает душевную связь с Россией. В 1970-1980-х годах в Советском Союзе случился настоящий всплеск интереса к итальянской культуре. Это заставило две страны создать совместный фильм «Жизнь прекрасна», главная роль в котором досталась Орнелле Мути. Тогда артистка в первый раз посетила Россию. С тех пор она стала регулярным гостем, а во время путешествий испытывала непередаваемое восхищение. «Я всегда чувствовала с Россией глубокую связь. Можно сказать, Россия — часть моей ДНК», — призналась Мути в 2024 году на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе».

Фото: Thomas Bohlen/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Россия — настоящий дом Однако регулярных поездок в любимую страну артистке не хватило. Она вместе с дочерью решила получить гражданство России. Как рассказала журналистам наследница звезды, они с матерью хотят «чувствовать себя по-настоящему дома». Также она отметила, что в Италии никто не осудил их за это решение. Наоборот, местные положительно относятся к России. «Итальянцы, которые знают историю, не забывают о ее событиях. <…> Даже во время пандемии коронавируса нас всегда поддерживали россияне», — сказала дочь актрисы. Еще семья рассматривает возможность покупки жилья в России. Выбор пал на недвижимость в Москве или Санкт-Петербурге.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Наталия Орейро Орнелла Мути и ее дочь далеко не единственные, кто захотел стать россиянином. Например, уругвайская актриса и певица Наталия Орейро в 2021 году получила российский паспорт в посольстве России в аргентинском городе Буэнос-Айрес. Как сообщило РИА «Новости», звезда приняла присягу на русском и испанском языках. Указ о присвоении ей гражданства подписал президент Владимир Путин. О своем желании стать россиянкой Орейро рассказала еще в 2020 году. Она зашла в посольство России в Аргентине для решения формальных вопросов, так как часто бывала в этой стране. Там ей предложили оформиться официально. «Я ответила, что для меня это большая честь, и заполнила все необходимые документы», — сказала она в интервью ТАСС. Позже Орейро призналась журналистам, что жить в России пока не планирует, ведь ее дом в Аргентине, где у сына своя жизнь, школа и друзья. Однако российское гражданство потребовалось «с символической точки зрения», как способ благодарности россиянам за любовь.

Фото: РИА «Новости»

Жерар Депардье Также одним из самых известных иностранцев с российским паспортом стал актер Жерар Депардье. Он получил гражданство России в 2013 году, не отказываясь от французского. Причиной стало введение во Франции 75% налога на сверхдоходы — позже эту меру признали дискриминационной и отменили. Паспорт актеру лично вручил Владимир Путин. У Депардье есть регистрация в Саранске и квартира в Грозном, подаренная главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Фото: РИА «Новости»

Рой Джонс-младший Еще российский паспорт получил боксер из США Рой Джонс-младший в 2015 году. За несколько месяцев до этого он встретился с Путиным в Крыму и заявил о желании стать полноправным гражданином России, подчеркнув, что любит страну и хочет помочь сближению народов. Путин поддержал его намерение и выразил надежду, что Джонс свяжет свою жизнь с Россией. Атлет сохранил и паспорт США. В одном из интервью он признавался, что живет на два государства, проводя примерно половину времени в Америке. В Москве спортсмен открыл школу бокса Роя Джонса.

Фото: РИА «Новости»

Стивен Сигал Также российское гражданство имеет еще один знаменитый американец — Стивен Сигал, получивший паспорт почти 10 лет назад. Свое желание он объяснил не только любовью к этой стране, но и происхождением. Актер рассказывал журналистам, что его родственники по отцовской линии жили во Владивостоке. Как отмечали российские власти, артист «настойчиво и продолжительное время обращался с просьбой предоставить ему гражданство». В итоге добился своего в ноябре 2016 года. В мае 2021-го выступил в Госдуме с инициативой ужесточить наказание за экологические преступления. А в начале августа появилась информация, что актер намерен снять документальную ленту о событиях в Донбассе. Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что Сигал хочет изменить восприятие происходящего там.

Фото: РИА «Новости»