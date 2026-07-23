От Депардье до Мути. Кто из иностранных звезд получил российское гражданство и почему
Известная итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь певица Найке Ривелли планируют получить российское гражданство. Сама звезда ни раз признавалась в любви к России, ведь ее семейная история напрямую связана . При этом артистка далеко не первая из западных артистов, решивших обосноваться в России. Подробнее — в материале 360.ru.
Корни из Петербурга
Настоящее имя звезды — Франческа Романа Ривелли. Она родилась в Риме 9 марта 1955 года. Ее мать — эстонка с петербургскими корнями: предки актрисы жили в Петербурге до революции, затем переехали в Эстонию.
«У меня есть бабушка и дедушка, которые родились в Петербурге, они оттуда. Дедушка был русский, с перекрестными корнями с детства. Но когда они уехали, они не смогли вернуться», — признавалась Мути в беседе с KP.RU в 2013 году.
Орнелла Мути ни раз отмечала, что ощущает душевную связь с Россией.
В 1970-1980-х годах в Советском Союзе случился настоящий всплеск интереса к итальянской культуре. Это заставило две страны создать совместный фильм «Жизнь прекрасна», главная роль в котором досталась Орнелле Мути.
Тогда артистка в первый раз посетила Россию. С тех пор она стала регулярным гостем, а во время путешествий испытывала непередаваемое восхищение.
«Я всегда чувствовала с Россией глубокую связь. Можно сказать, Россия — часть моей ДНК», — призналась Мути в 2024 году на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе».
Россия — настоящий дом
Однако регулярных поездок в любимую страну артистке не хватило. Она вместе с дочерью решила получить гражданство России. Как рассказала журналистам наследница звезды, они с матерью хотят «чувствовать себя по-настоящему дома».
Также она отметила, что в Италии никто не осудил их за это решение. Наоборот, местные положительно относятся к России.
«Итальянцы, которые знают историю, не забывают о ее событиях. <…> Даже во время пандемии коронавируса нас всегда поддерживали россияне», — сказала дочь актрисы.
Еще семья рассматривает возможность покупки жилья в России. Выбор пал на недвижимость в Москве или Санкт-Петербурге.
Наталия Орейро
Орнелла Мути и ее дочь далеко не единственные, кто захотел стать россиянином. Например, уругвайская актриса и певица Наталия Орейро в 2021 году получила российский паспорт в посольстве России в аргентинском городе Буэнос-Айрес.
Как сообщило РИА «Новости», звезда приняла присягу на русском и испанском языках. Указ о присвоении ей гражданства подписал президент Владимир Путин.
О своем желании стать россиянкой Орейро рассказала еще в 2020 году. Она зашла в посольство России в Аргентине для решения формальных вопросов, так как часто бывала в этой стране. Там ей предложили оформиться официально.
«Я ответила, что для меня это большая честь, и заполнила все необходимые документы», — сказала она в интервью ТАСС.
Позже Орейро призналась журналистам, что жить в России пока не планирует, ведь ее дом в Аргентине, где у сына своя жизнь, школа и друзья. Однако российское гражданство потребовалось «с символической точки зрения», как способ благодарности россиянам за любовь.
Жерар Депардье
Также одним из самых известных иностранцев с российским паспортом стал актер Жерар Депардье. Он получил гражданство России в 2013 году, не отказываясь от французского.
Причиной стало введение во Франции 75% налога на сверхдоходы — позже эту меру признали дискриминационной и отменили. Паспорт актеру лично вручил Владимир Путин. У Депардье есть регистрация в Саранске и квартира в Грозном, подаренная главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Рой Джонс-младший
Еще российский паспорт получил боксер из США Рой Джонс-младший в 2015 году. За несколько месяцев до этого он встретился с Путиным в Крыму и заявил о желании стать полноправным гражданином России, подчеркнув, что любит страну и хочет помочь сближению народов.
Путин поддержал его намерение и выразил надежду, что Джонс свяжет свою жизнь с Россией. Атлет сохранил и паспорт США. В одном из интервью он признавался, что живет на два государства, проводя примерно половину времени в Америке. В Москве спортсмен открыл школу бокса Роя Джонса.
Стивен Сигал
Также российское гражданство имеет еще один знаменитый американец — Стивен Сигал, получивший паспорт почти 10 лет назад. Свое желание он объяснил не только любовью к этой стране, но и происхождением.
Актер рассказывал журналистам, что его родственники по отцовской линии жили во Владивостоке. Как отмечали российские власти, артист «настойчиво и продолжительное время обращался с просьбой предоставить ему гражданство».
В итоге добился своего в ноябре 2016 года. В мае 2021-го выступил в Госдуме с инициативой ужесточить наказание за экологические преступления. А в начале августа появилась информация, что актер намерен снять документальную ленту о событиях в Донбассе. Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что Сигал хочет изменить восприятие происходящего там.
Милош Бикович
Еще российское гражданство получил сербский актер Милош Бикович. Его карьера резко взлетела вверх после роли в фильме «Солнечный удар» от режиссера Никиты Михалкова в 2014 году.
Потом артист снялся в Духless-2, фильме «Лед», «Холопе» и других популярных среди российской публики работах. Во время съемок он жил в России и признался, что чувствовал себя русским.
В феврале 2021 года актер получил российский паспорт. В беседе с ТАСС он назвал это большой честью и счастьем.
«Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья», — сказал он.
Артист отмечал, что ощущает себя частью российского общества. Он был рад осознать, что теперь это принято на официальном уровне.
По сути, гражданство - это просто инструмент. Кто-то использует его для комфортных поездок, кто-то - для покупки квартиры, кто-то - для пиара. Но факт остается фактом: в очереди на российский паспорт стоят не только беженцы и трудовые мигранты, но и мировые знаменитости. И это уже говорит о том, что Россия стала местом, где можно жить, работать и не чувствовать себя чужим.