Звезда Comedy Woman оказалась в инвалидной коляске после травмы на отдыхе
Звезда Comedy Woman Наталия Медведева получила травму на отдыхе
Бывшая участница Comedy Woman Наталия Медведева получила травму во время отдыха и оказалась в инвалидной коляске. Об этом актриса рассказала в своем аккаунте в Instagram*.
Медведева разместила две фотографии, на которых сидит в инвалидной коляске. Она призналась, что неприятный случай произошел за день до вылета домой.
«За день до вылета домой я ловлю травму на ровном месте. Нелепую, обидную и очень болезненную», — написала артистка.
При этом она не рассказала, как именно получила повреждение и что стало его причиной.
В сентябре фото из больницы в инвалидном кресле опубликовала телеведущая Регина Тодоренко. По ее словам, причиной стала перегрузка коленных суставов.
Летом в инвалидном кресле оказалась певица Ольга Бузова. Она упала в ванной и сильно повредила ногу. Артистка перенесла операцию и, не успев восстановиться, прямо в кресле выступила на гала-концерте в Кремле.
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