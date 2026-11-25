Бывшая участница Comedy Woman Наталия Медведева получила травму во время отдыха и оказалась в инвалидной коляске. Об этом актриса рассказала в своем аккаунте в Instagram*.

Медведева разместила две фотографии, на которых сидит в инвалидной коляске. Она призналась, что неприятный случай произошел за день до вылета домой.

«За день до вылета домой я ловлю травму на ровном месте. Нелепую, обидную и очень болезненную», — написала артистка.

При этом она не рассказала, как именно получила повреждение и что стало его причиной.

В сентябре фото из больницы в инвалидном кресле опубликовала телеведущая Регина Тодоренко. По ее словам, причиной стала перегрузка коленных суставов.

Летом в инвалидном кресле оказалась певица Ольга Бузова. Она упала в ванной и сильно повредила ногу. Артистка перенесла операцию и, не успев восстановиться, прямо в кресле выступила на гала-концерте в Кремле.

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