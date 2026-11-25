Витаса раскритиковали после концерта в Китае

Певца Витаса раскритиковали после выступления в Китае. В соцсетях не узнали артиста и написали, что вместо него выступал двойник.

Шоу в Гуанчжоу посвятили 20-летию карьеры Витаса в Китае. По словам местной жительницы, которая выложила видео, он поразил зрителей живым исполнением. Однако российские фанаты не скупились на негативные комментарии в отношении артиста.

«Время никого не щадит — и его тоже», — отметили поклонники.

Китаянка, которая опубликовала ролик, призвала россиян поставить себя на место Витаса и признать, что возраст и изменения во внешности — естественная история.

Ранее менеджер артиста Сергей Пудовкин рассказывал, что успех российского певца в Поднебесной обусловлен его уникальной творческой индивидуальностью, ярким талантом и глубокими связями с китайской культурой.