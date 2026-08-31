Отец Яниса Тиммы обвинил Седокову в лицемерии после смерти сына

Певица Анна Седокова попыталась лишить наследства маленького сына баскетболиста Яниса Тиммы и вела себя лицемерно. Об этом заявил его отец погибшего спортсмена Райтис Тимма в интервью 5-tv.ru .

Тимма-старший отметил, что публичные ролики Седоковой с плачем и грустной музыкой не соответствовали действиям ее адвокатов. Он решил, что такая демонстрация переживаний — всего лишь попытка создать нужное впечатление.

«Эта инстаграмная* скорбь стоит крапивницы, психиатрической клиники и, наверное, впереди еще что-нибудь такое интересное и полезное для нее», — заявил мужчина.

Отец спортсмена также рассказал, что Седокова не пришла на опознание тела супруга. Он связал ее отсутствие с безразличием и предположил, что певица торопилась уехать в Америку ради денег, которые оставались на счетах.

В разговоре Тимма вспомнил и собаку Бу. По его словам, Седокова оставила животное в гостинице на полгода. После того как мужчина вместе с другом забрал собаку, певица обвинила его в краже.

«Я каждый вечер сижу у окна и жду дорогую Анечку, когда же она решится на вторжение. Очень интересно посмотреть на это», — иронично заключил отец Тиммы.

Ранее Останкинский суд Москвы провел предварительные слушания по делу о разделе имущества между семьей баскетболиста и Седоковой. Представители спортсмена заявили, что брачный договор между ним и артисткой не был заверен американским нотариусом.

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