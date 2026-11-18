Певец Прохор Шаляпин восхитился внешностью матери шоумена Гарика Харламова Натальи, отметив, что она прекрасно выглядит. Об этом сообщил Пятый канал .

«Наталья, чудесная мама Гарика Харламова. Наталья выглядит прекрасно, гораздо моложе Гарика», — заявил артист.

По его словам, если бы мама Харламова прошлась с ним по Арбату, то никто бы даже не догадался, что она его мать. Решили бы, что шоумен вышел вместе с новой подругой.

Гарик Харламов с юмором отреагировал на флирт певца.

«Задружился с моей мамой, представляете? Ужас! Ужас!» — сказал он.

Шоумен даже пошутил, что, возможно, через полгода будет представляться как Гарик Бульдог Шаляпин, если флирт с его матерью далеко зайдет. Сама Наталья Харламова открыто призналась, что не против романа — ее сердце свободно после развода со вторым мужем.

Шаляпин в ответ пошутил, что Гарик будет ему чудесным сыном.

Ранее Шаляпин появился на презентации телеканала с новой прической — постригся и вытянул волосы.