Шаляпин публично флиртовал с мамой Гарика Харламова и в шутку назвал его сыном
Певец Прохор Шаляпин восхитился внешностью матери шоумена Гарика Харламова Натальи, отметив, что она прекрасно выглядит. Об этом сообщил Пятый канал.
«Наталья, чудесная мама Гарика Харламова. Наталья выглядит прекрасно, гораздо моложе Гарика», — заявил артист.
По его словам, если бы мама Харламова прошлась с ним по Арбату, то никто бы даже не догадался, что она его мать. Решили бы, что шоумен вышел вместе с новой подругой.
Гарик Харламов с юмором отреагировал на флирт певца.
«Задружился с моей мамой, представляете? Ужас! Ужас!» — сказал он.
Шоумен даже пошутил, что, возможно, через полгода будет представляться как Гарик Бульдог Шаляпин, если флирт с его матерью далеко зайдет. Сама Наталья Харламова открыто призналась, что не против романа — ее сердце свободно после развода со вторым мужем.
Шаляпин в ответ пошутил, что Гарик будет ему чудесным сыном.
Ранее Шаляпин появился на презентации телеканала с новой прической — постригся и вытянул волосы.