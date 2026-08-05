«Четыре мужа потеряла». Прохор Шаляпин приоткрыл тайну о своей возлюбленной

Шоумен Прохор Шаляпин признался, что его новая возлюбленная — состоятельная женщина и живет в центре Москвы. Об этом он рассказал на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок», его слова передала «Газета.ru» .

Имя своей новой пассии артист не раскрыл, но признался, что по-настоящему влюблен.

«Есть [дама сердца]. Конечно же, есть. Вы на меня посмотрите. Как мальчишка езжу в ЦАО к ней. Она прожила достаточно интересную жизнь, четыре мужа потеряла», — поделился Шаляпин.

Артист на фестивале VK Fest признался, что у него произошли перемены в личной жизни. Он рассказал, что его возлюбленная находится в больнице, и «она ходячая». Свою новую подругу он назвал непубличным человеком и заявил, что устал от внимания и боится злых языков.