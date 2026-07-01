Киркоров помирился с Шаляпиным после 18 лет ссоры

Народный артист России Филипп Киркоров подтвердил, что помирился с певцом Прохором Шаляпиным после 18-летней ссоры. Видео их встречи появилось на странице исполнителя в Instagram*.

На кадрах Киркоров позировал с Шаляпиным и радовался встрече. Он удивился высокому росту певца и попросил его сказать хорошие слова.

«Бог со мной! Нет, ты со мной, Прохор! Ну скажи мне хорошие слова!» — сказал Киркоров.

Шаляпин предложил ему помириться. Народный артист переспросил, ссорились ли они, и пошутил, что их хотели рассорить.

Накануне Шаляпин рассказал о примирении. По его словам, недопонимание возникло из-за чужих интриг и внешних обстоятельств. В 2007 году исполнитель услышал разговор Киркорова с медиаменеджером Ларисой Синельщиковой о доходах певца Димы Билана и рассказал об этом продюсеру Яне Рудковской. После этого отношения артистов испортились.

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