Прохор Шаляпин удивил столичную богему новым образом

Певец Прохор Шаляпин на презентации телеканала появился в новом образе. Столичной тусовке имидж артиста понравился, об этом написало издание mk.ru .

Шаляпин изменил прическу. Артисту сделали много комплиментов, а кто-то даже отметил, что с такой прической ему лучше и выглядит он моложе.

«Спасибо большое. Я действительно постригся сегодня и вытянул волосы», — признался Шаляпин.

Артист признался, что последнее время редко посещает светские рауты, все его время посвящено благоустройству собственного дома. Недавно певец купил недвижимость на окраине столицы.

Ранее Шаляпин рассказал, что долго копил на дом и не брал его в кредит. Дом трехэтажный, с цокольным этажом. В нем 10 спален и восемь санузлов. Артист не озвучил стоимость недвижимости, но на презентации заявил, что купил дом не за 150 миллионов рублей, как приписывает ему пресса.

«Откуда у меня такие деньги? Дом я купил, но не за такие деньги. У меня таких сумм нет. Я купил обычный домик, маленький, на окраине Москвы», — заявил Шаляпин.

Артист планирует обновить интерьер особняка и сделать домашний кинотеатр на нижнем этаже.