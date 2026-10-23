Пострадавшие рассказали о том, как попались в ловушку рекламы магазина техники

Россияне захотели обновить свою технику, увидели рекламу со знаменитостями и попали в ловушку. Об этом сами пострадавшие рассказали в беседе с 360.ru.

Как поделился покупатель Антон, он решил обновить свой телефон. В онлайн-магазине нашел новую технику дешевле, чем у офлайн-точек.

По его словам, сотрудники отвечали быстро и пояснили, почему у айфонов такая стоимость.

«Сама судьба пыталась уберечь меня от покупки. Служба безопасности банка заблокировала оплату из-за траты крупной суммы. Но я упрямый: раз решил потратить — значит, потрачу», — рассказал пострадавший.

Мужчина в последний раз смог зайти на сайт магазина 19 октября, чтобы отследить заказ. Затем портал перестал загружаться. Антон написал заявление в полицию и СК, а также в бот Александру Бастрыкину и Екатерине Мизулиной.

Как рассказала другая пострадавшая от мошенников — Светлана, — она подбирала себе телефон и наткнулась на магазин. Женщина написала менеджеру и сделала заказ. Она оплатила товар, получила чек. Доставку надо было ждать еще 30 дней.

«Спустя месяц я написала менеджеру, они прикрылись проблемами на таможне, просили подождать. В итоге заблокировали сайт и профили. Была и рекламная кампания звезд: Прохора Шаляпина, Ларисы Долиной, Анастасии Волочковой — и я всему поверила», — поделилась Светлана.

По словам еще одного пострадавшего — Томаса, — как ему показалось, он полностью проверил магазин перед заказом, даже съездил в офис и пообщался с менеджерами.

«Увидев качественный сайт и контент, рекламу от звезд и блогеров, много положительных отзывов и отсутствие отрицательных, а также указание действующего ИП на сайте, посчитал, что магазин надежный, и сделал заказ на 176 тысяч рублей. Теперь сайт не работает, соцсети заблокированы, телефоны не отвечают, офис закрыт, а звезды открещиваются от рекламы», — резюмировал он.

Ранее директор Долиной Сергей Пудовкин опроверг данные об участии певицы в рекламе магазина техники.