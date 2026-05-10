Прохор Шаляпин заинтриговал подписчиков фото с «Бурановскими бабушками»

Певец Прохор Шаляпин встретился с легендарными «Бурановскими бабушками». Совместное фото он опубликовал в своем аккаунте в Instagram*.

«Встретился с „Бурановскими бабушками“. А для чего? Скоро узнаете!» — сообщил Шаляпин.

Артист пообещал вскоре раскрыть цель их появления в одном кадре. Однако не все пользователи оценили такую встречу. В комментариях многие писали, что бабушки на фото — на самом деле не те самые, которые выступали на «Евровидении-2012».

«Это не „Бурановские бабушки“. Настоящие называются „Бабушки из Бураново“. К сожалению, эти бабули отобрали название настоящих и запретили им петь свои же песни», — заявила пользовательница.

Прохор Шаляпин известен своими романами с возрастными женщинами. В 2024 году артист признался, что ему приходилось встречаться с ними ради денег и известности.

