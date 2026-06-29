Прохор Шаляпин помирился с Филиппом Киркоровым после конфликта, затянувшегося на 18 лет. Об этом сам артист рассказал в соцсети.

По словам певца, непосредственно ссоры между ним и поп-королем российской эстрады не было, однако интриги привели к резкому охлаждению дружеских отношений. Теперь разногласия удалось преодолеть: накануне после концерты звезды пообщались и уладили спорные вопросы.

«Я давно хотел нивелировать негатив. Конечно, на эмоциях наговорил тоже, и пресса любит у нас раздуть, но в целом, я считаю, топор войны зарыт, так что спасибо еще раз Филиппу за его, так скажем, великодушие», — сказал Шаляпин.

Ранее певец пожаловался на мошенников, использующих его имя. Прохор призвал подписчиков быть бдительными.