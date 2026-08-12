Прохор Шаляпин назвал непреодолимое препятствие для донорства спермы

Возрастной ценз не позволил певцу и шоумену Прохору Шаляпину сдать генетический материал для клиник, оказывающих женщинам услуги экстрокорпорального оплодотворения. В комментарии РИА «Новости» артист признался, что хотел выступить в качестве донора спермы, но задумался об этом слишком поздно.

Он подчеркнул, что еще может завести детей обычным путем, как и любой мужчина, но банки спермы для него уже закрыты.

«В донорстве есть определенные рамки возраста — у мужчин это до 35 лет», — заявил Шаляпин.

В январе прошлого года во время всемирного ажиотажа вокруг фильма «Анора» оказывающая услуги по экстракорпоральному оплодотворению американская клиника Cryobank использовала в рекламной кампании фотографию российского актера Юры Борисова.

Рекламные баннеры со слоганом: «Хочешь, чтобы твой малыш выглядел как Юра Борисов из „Аноры“? Мы здесь, чтобы помочь тебе!» появились на улицах Лос-Анджелеса.