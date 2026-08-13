Шаляпин заявил, что Волочкову не пустили на рейс до Мальдив из зависти

Певец и шоумен Прохор Шаляпин поддержал балерину Анастасию Волочкову в конфликте с авиакомпанией из-за несостоявшегося полета. Артист заявил Пятому каналу , что с ней поступили несправедливо.

«Это отдельный сотрудник какой-то просто позавидовал этому отпуску Настиному, не понимая, что за этим стоит адский труд, боль, огромная операция. <…> Настя никогда нигде не буянила, нигде от нее не видели грубости, хамства», — сказал артист.

Шаляпин добавил, что балерина много работала и поездка на Мальдивы была для нее возможностью отдохнуть. Авиакомпания могла бы предложить Волочковой новый билет или повышение класса обслуживания.

Ранее Волочкову вместе с директором не пустили на рейс до Мальдив из-за опоздания. Балерина заявила, что сотрудники аэропорта не объявляли об окончании посадки и она ждала вылета рядом с выходом. В «Аэрофлоте» уже объяснили позицию с недопуском артистки на рейс. Деньги за билеты артистке не вернули — она потеряла более 300 тысяч рублей.