Памятник Тиграну Кеосаяну установили на Кунцевском кладбище в годовщину смерти

На Кунцевском кладбище в Москве установили памятник режиссеру Тиграну Кеосаяну. Мемориал открыли в годовщину его смерти, сообщило РИА «Новости» .

На мраморном основании стоит режиссерское кресло, на спинку которого брошена куртка. На сидении лежит сценарий к фильму Кеосаяна «Бессмертные». Памятник установили рядом с могилами отца и брата режиссера.

«Это очень большой человек, настоящий падишах. Таких мужчин не бывает», — сказала о муже главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

Симоньян добавила, что за год Кеосаяну поставили три памятника. Первый — кенотаф на Кунцевском кладбище (прах режиссера хранится в синей вазе на прикроватной тумбочке супруги), второй — учрежденная премия его имени. Третьим памятником стала новая книга журналистки — «Непервая любовь: исповедь горя и радости», сообщил ТАСС.

Ранее журналистка отметила, что со смерти Кеосаяна прошел ровно год. И почти два года она не слышала ни слов, ни смеха мужа, по которому сильно скучает.