Симоньян поделилась отрывком из своей новой книги «Непервая любовь»

Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась ссылкой на отрывок из своей новой книги «Непервая любовь. Исповедь горя и радости». Она рассказала на платформе «Макс» , что посвятила ее режиссеру Тиграну Кеосаяну.

«Я не собиралась ее писать. Я считала, что я написала свою главную книгу — „В начале было слово, в конце будет цифра“, и что больше уже ничего не напишу», — призналась журналистка.

Мысли о книге, посвященной супругу, посетили ее во время предновогодней поездки в Сочи, где она собиралась встретить праздник со своей семьей. По ее словам, в этой книге она хотела «увековечить его голос, его живой образ, его память и воспеть любовь, которая редкая в мире любовь».

Она добавила, что также выйдет аудиоверсия романа с воссозданным с помощью ИИ голосом Кеосаяна.

Симоньян ранее сообщила, что книга выйдет к годовщине ухода Кеосаяна — в сентябре 2026 года.