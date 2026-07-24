Симоньян объявила о выходе новой книги к годовщине ухода Кеосаяна

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян написала новую книгу. Она выйдет в сентябре — к годовщине ухода Тиграна Кеосаяна. Об этом журналистка сообщила в своем телеграм-канале .

«К годовщине принято ставить памятник. Между гранитным и мраморным я выбрала бумажный. Потому что он долговечнее», — объяснила она.

Симоньян отметила, что на новую книгу под названием «Непервая любовь. Исповедь горя и радости» уже доступен предзаказ. Все доходы от издания она направит на помощь пострадавшим от атак беспилотников.

«Прочитайте, это очень важно для нас…» — добавила редактор.

Ранее на открытии фестиваля «Евразия-Кинофест» в Сочи Симоньян призналась, что по-прежнему мысленно советуется с покойным мужем. По ее словам, она обращалась к Кеосаяну за советами и во время написания книги. Журналист также рассказала, что в будущем планируется экранизация романа.