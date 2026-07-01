Борющаяся с раком Симоньян заявила, что полна сил и продолжает работать

Главный редактор RT Маргарита Симоньян совмещает борьбу с онкологическим заболеванием с выполнением своих обычных рабочих обязанностей. Об этом журналистка рассказала в интервью китайскому порталу «Гуаньча».

«Лечусь. Я делаю все, что говорят врачи. Ну, как видите, работаю, продолжаю. У меня маленькие дети. Я не могу просто лечь, лежать и плакать. Не имею права», — заявила она.

Симоньян добавила, что не может назвать себя счастливым человеком после смерти любимого мужа — режиссера, сценариста и продюсера Тиграна Кеосаяна.

«Но я полна сил, назовем это так», — сказала Маргарита, добавив, что за все благодарна Богу.

Ранее Симоньян рассказала о сорванных попытках покушения на ее жизнь. По словам журналистки, она получает угрозы постоянно.