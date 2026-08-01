Симоньян сообщила, что первые читатели уже получили ее роман о Кеосаяне

Первые читатели уже получили роман «Непервая любовь. Исповедь горя и радости», посвященный режиссеру Тиграну Кеосаяну. Об этом главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в аудиосообщении в «Максе» .

«Ну что, мои дорогие — книга моя, „Непервая любовь. Исповедь горя и радости“, вышла. И мне уже даже пишут люди, которые ее получили. Я сама ее еще не видела — через пару дней, с Божьей помощью, увижу», — сообщила журналистка.

Она добавила, что в издательстве запланировали дополнительный тираж. Также она попросила людей, которые уже начали читать ее роман, писать, так как это очень важно для нее. До этого Симоньян написала, что все деньги от продаж романа пойдут на помощь пострадавшим от беспилотников.

Ранее Симоньян пообещала выплатить штраф за волгоградского пенсионера Николая Мухина, который выстрелил из ружья по беспилотнику. Она также отметила, что необходимо разобраться в этой ситуации, чтобы разработать правила, как людям действовать в таких случаях.