Симоньян анонсировала фильм по книге о Тигране Кеосаяне

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о планах экранизировать книгу, посвященную ее супругу, режиссеру Тиграну Кеосаяну. Об этом она рассказала на открытии международного фестиваля «Евразия-Кинофест», идейным вдохновителем и президентом которого был Кеосаян, написало РИА «Новости» .

«Мы будем по этой книге с божьей помощью снимать фильм», — сказала она.

По словам Симоньян, создатели проекта намерены снять фильм по роману «Не первая любовь. Исповедь горя и радости». Кроме того, готовится аудиоверсия книги.

Она отметила, что благодаря технологиям искусственного интеллекта в аудиокниге прозвучит голос самого Тиграна Кеосаяна.

Книга должна выйти в сентябре — к годовщине смерти режиссера. Ранее Симоньян сообщала, что рукопись уже передали на финальную корректуру.

Тигран Кеосаян умер 26 сентября 2025 года.