Симоньян рассказала о прервавшейся после смерти мужа семейной традиции

Симоньян рассказала, что после смерти Кеосаяна семья не собиралась за столом

После смерти режиссера Тиграна Кеосаяна его семья ни разу не собиралась с друзьями за большим столом. Об этом главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала ИС «Вести» .

По семейной традиции, при жизни мужа такие встречи происходили каждое воскресенье, поделилась журналист.

«Я вообще не помню, чтобы мы собирались с тех пор, как Тигран Кеосаян ушел. Вообще. Мне кажется, мы ни разу не собирались за это время», — подчеркнула Симоньян.

Кроме того, она ни разу не заходила в рабочий кабинет супруга после его кончины.

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян ушел из жизни в сентябре 2025 года в возрасте 59 лет. Маргарита Симоньян написала роман «Непервая любовь. Исповедь горя и радости», посвященный мужу.