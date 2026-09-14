Симоньян рассказала о прервавшейся после смерти мужа семейной традиции
Симоньян рассказала, что после смерти Кеосаяна семья не собиралась за столом
После смерти режиссера Тиграна Кеосаяна его семья ни разу не собиралась с друзьями за большим столом. Об этом главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала ИС «Вести».
По семейной традиции, при жизни мужа такие встречи происходили каждое воскресенье, поделилась журналист.
«Я вообще не помню, чтобы мы собирались с тех пор, как Тигран Кеосаян ушел. Вообще. Мне кажется, мы ни разу не собирались за это время», — подчеркнула Симоньян.
Кроме того, она ни разу не заходила в рабочий кабинет супруга после его кончины.
Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян ушел из жизни в сентябре 2025 года в возрасте 59 лет. Маргарита Симоньян написала роман «Непервая любовь. Исповедь горя и радости», посвященный мужу.