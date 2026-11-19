Лерчек: укажу в завещании на случай плохого исхода, что не хочу жить «овощем»

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) призналась подписчикам, что готовит завещание на случай неблагоприятного исхода при лечении онкозаболевания в Китае. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram*.

По словам Чекалиной, она уже обсудила с семьей самые неблагоприятные исходы лечения и подготовку завещания. Она понимает, что может случиться всякое при такой тяжелой болезни. Есть риск впасть в вегетативное состояние из-за нарушения работы головного мозга.

«Я сразу сказала Луису, что если такое произойдет — мы с ним говорим обо всем, — я не хочу жить и быть „овощем“. Я не хочу, чтобы ко мне приходили дети. Я в завещании все это укажу», — сказала она.

Ранее Чекалина опровергла сообщения СМИ о ее вылете в Китай на лечение.

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