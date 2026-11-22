Блогер Лерчек попрощалась с сыном перед вылетом в Китай на лечение

Борющаяся с раком желудка блогер Валерия Чекалина, известная публике под псевдонимом Лерчек, уже сегодня должна улететь на лечение в Китай. Там знаменитость ждет шанс на спасение — CAR-T-терапия. Однако накануне вылета самочувствие Валерии резко ухудшилось. Подробности — в материале 360.ru.

Путь к лечению

Долгожданная поездка стала возможной для Чекалиной только после вмешательства на высшем уровне. В середине ноября президент России Владимир Путин подписал указ о ее помиловании, освободив от уголовного наказание.

Это решение открыло страдающей от онкологического недуга знаменитости путь к зарубежной клинике: еще во время следствия у Лерчек выявили метастазы, и защита долго добивалась разрешения на выезд для получения медицинской помощи.

Ухудшение перед вылетом

Вскоре после помилования определилась заветная дата вылета Валерии — воскресенье, 22 ноября. Однако этот день начался для блогера с сильной боли. Утром она призналась подписчикам, что с трудом передвигается. Больше всего ее беспокоили ноги и кости.

«Сегодня мы улетаем. И, как назло, у меня разболелись опять кости», — поделилась Чекалина.