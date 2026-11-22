Едва держится на ногах: у Лерчек ухудшилось здоровье перед вылетом в Китай
Блогер Лерчек попрощалась с сыном перед вылетом в Китай на лечение
Борющаяся с раком желудка блогер Валерия Чекалина, известная публике под псевдонимом Лерчек, уже сегодня должна улететь на лечение в Китай. Там знаменитость ждет шанс на спасение — CAR-T-терапия. Однако накануне вылета самочувствие Валерии резко ухудшилось. Подробности — в материале 360.ru.
Путь к лечению
Долгожданная поездка стала возможной для Чекалиной только после вмешательства на высшем уровне. В середине ноября президент России Владимир Путин подписал указ о ее помиловании, освободив от уголовного наказание.
Это решение открыло страдающей от онкологического недуга знаменитости путь к зарубежной клинике: еще во время следствия у Лерчек выявили метастазы, и защита долго добивалась разрешения на выезд для получения медицинской помощи.
Ухудшение перед вылетом
Вскоре после помилования определилась заветная дата вылета Валерии — воскресенье, 22 ноября. Однако этот день начался для блогера с сильной боли. Утром она призналась подписчикам, что с трудом передвигается. Больше всего ее беспокоили ноги и кости.
«Сегодня мы улетаем. И, как назло, у меня разболелись опять кости», — поделилась Чекалина.
Состояние стало настолько хуже, что звезда соцсетей не смогла самостоятельно встать с дивана — на помощь ей пришла мама. Опасаясь, что не сможет добраться до аэропорта, Лерчек приняла сильнодействующие обезболивающие препараты.
Попрощалась с сыном
Лекарства подействовали, и спустя пару часов Чекалина приступила к сборам. Она разместила в соцсети новые видео, в которых уже стояла на ногах.
Лерчек продемонстрировала фолловерам вещи, которые берет с собой в столь важную поездку, и поделилась кадрами с младшим сыном. Она призналась, что будет сильно скучать по ребенку.
В аэропорту: курс на Китай
Сейчас знаменитость уже находится в аэропорту Шереметьево. Она рассказала, что успешно зарегистрировалась на рейс и сдала багаж, после чего стала ждать, когда сотрудники аэропорта привезут коляску для дальнейшего передвижения по зданию.
Подписчики Чекалиной с замиранием сердца следят за ее Stories, надеясь, что вылет в Китай в итоге действительно состоится, и блогер получит шанс на необходимое ей лечение.