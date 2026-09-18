Умер актер сериала «Кадетство» Аркадий Куликов

Скончался актер Аркадий Куликов, сыгравший эпизодическую роль в сериале «Кадетство». Об этом сообщила пресс-служба Тверского государственного театра кукол.

Артист родился в 1950 году в Лихославле Калининской, ныне Тверской области. Более сорока лет, с 1973 по 2016 год он служил в Тверском театре кукол.

Среди его ролей — Крокодил Кирилл в «Таинственном Гиппопотаме», Дьявол в «Божественной комедии», Шер-Хан и Каа в «Маугли», кардинал Ришелье в «Трех мушкетерах», Пигмалион в спектакле «Божественная Галатея». В 1995 Куликов получил звание заслуженного артиста России.

Один из спектаклей театр поставил на основе писем деда Аркадия Куликова, погибшего на фронте в 1943 году.

Также актер сыграл эпизодические роли в сериалах «Параллельно любви» и «Кадетство», еще в нескольких картинах, принял участие в телепроектах «Провинциальные страсти» и «История летчика».

Прощание с артистом пройдет в субботу 19 сентября в 13:00 в здании Тверского театра кукол.