Врач назвал признаки деменции, как у Брюса Уиллиса

Деменция, подобная болезни актера Брюса Уиллиса, может проявляться, когда человек не может вспомнить слова или простые действия. Об этом в беседе с RT сообщила врач-терапевт Людмила Лапа.

«Когда человек что-то говорит, то он начинает забывать слова и простейшие действия. Например, что надо мыться, а потом надеть чистое белье», — объяснила она.

Еще человек может сесть обедать и забыть, как называются те или иные продукты. Впоследствии могут появиться головокружения.

По словам терапевта, признаки деменции не нужно путать с проявлениями болезни Альцгеймера, которое характерно для более возрастных пациентов.

Ранее сообщалось, что Брюс Уиллис почти утратил способность ходить и говорить из-за прогрессирующей лобно-височной деменции. Звезду боевиков отселили в другой дом, где за ним круглосуточно ухаживают медики.