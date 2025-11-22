Жена Брюса Уиллиса нецензурно ответила хейтерам

Актриса и инструктор по йоге Эмма Хеминг обматерила хейтеров, критикующих ее семью. Так он ответила на вопрос артистки Иветт Николь Браун, спросившей у нее на конференции End Well 2025, как она относится к их мнению, сообщило издание Unilad .

«Пошли они [к черту], как сказал бы Брюс», — сказала Хеминг.

Так она отреагировала на критику в адрес решений, принятых ее семьей после того, как Уиллису диагностировали лобно-височную деменцию. Аудитория ей зааплодировала.

Хеминг объяснила, что люди, ухаживающими за такими больными, вынуждены принимать невозможные решения, чтобы обеспечить своей семье наилучшие и безопасные условия жизни. Она защитила двух их дочерей от прогрессирующего заболевания супруга, выселив его из семейного дома в отдельно стоящее здание.

Хеминг настаивает на том, что его новый дом, расположенный рядом с ними, наполнен любовью, теплом, заботой и смехом. Авторы издания напомнили, что у отца Браун тоже деменция. Она одна из тех, кто ухаживает за ним.

Ранее в Сети появились снимки Брюса Уиллиса, прогуливающегося на пляже Лос-Анджелеса. Его сопровождал поводырь.