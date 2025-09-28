Семья Брюса Уиллиса будет бороться за многомиллионное наследство

Семья голливудского актера Брюса Уиллиса будет бороться с его супругой Эммой Хеминг за многомиллионное наследство. Об этом сообщило издание RadarOnline .

Наследство Уиллиса оценивается в 250 миллионов долларов (около 21 миллиарда рублей). По словам инайдеров, между Хеминг и старшими дочерьми актера от брака с Деми Мур назревает конфликт. Жена Уиллиса сейчас испытывает огромное давление с их стороны.

«Она не только присматривает за Брюсом, но и уже получила право распоряжаться его огромным состоянием, что не понравилось другим его близким. Все чувствуют, что может разразиться битва за деньги, даже если никто открыто этого не признает», — заявил собеседник издания.

В браке с Мур, который продлился 13 лет, у актера родились дочери Румер, Скаут и Таллула. Несмотря на развод, они остались необычайно близки. В браке с Хеминг родились две дочери, которым сейчас 11 и 13 лет.

Собеседник издания также отметил, что для Хеминг благополучие Брюса превыше всего. Также она чувствует себя обязанной позаботиться об его дочерях, в том числе от первого брака. Напряженность же в отношениях нарастает из-за того, что именно она распоряжается деньгами актера.

В 2023 году Уиллису диагностировали лобно-височную деменцию. Сейчас он живет в отдельном доме под круглосуточным присмотром. Его медобслуживание обходится в десятки тысяч долларов в месяц.