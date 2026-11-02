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    «Девчонка из народа». Певица Слава накинулась на поклонников, желающих с ней сфотографироваться

    Певица Слава осудила поклонников, пользующихся служебным положением

    Фото: РИА «Новости»

    Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) после очередного концерта высказалась по поводу желающих с ней сфотографироваться и тех, кто использует для этого служебное положение. Запись опубликовали в телеграм-канале издания Super.

    Слава заявила, что никогда не пользуется служебным положением, и когда сталкивается с таким, у нее портится настроение.

    «У меня вообще сбито дыхание, у меня хорошее настроение, я вся мокрая, потная. <…> Я снисхождения не делаю никому, с обычными директорами зала, депутатами — ну не буду я с тобой фотографироваться. Можно это уже просто понять? Говорю это для всех организаторов и для всех тех, кто считает себя круче абсолютно других нормальных людей. <…> Как была я девчонка из народа, просто одела в блестящее платье, так и осталась из народа», — заявила Слава.

    Слава подчеркнула, что всегда просит организаторов обеспечить ей покой, чтобы после концерта к ней никто не подходил. И исключений в этом правиле нет, ни для директоров, ни для депутатов, на даже для президента.

    После курса антидепрессантов Слава решила вернуться к привычному образу жизни и не ограничивать себя в развлечениях. Певица заявила, что смогла восстановить свое душевное равновесие. Завистникам она заявила, что «будет бухать, тусить и жить полной грудью».

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