«Девчонка из народа». Певица Слава накинулась на поклонников, желающих с ней сфотографироваться

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) после очередного концерта высказалась по поводу желающих с ней сфотографироваться и тех, кто использует для этого служебное положение. Запись опубликовали в телеграм-канале издания Super.

Слава заявила, что никогда не пользуется служебным положением, и когда сталкивается с таким, у нее портится настроение.

«У меня вообще сбито дыхание, у меня хорошее настроение, я вся мокрая, потная. <…> Я снисхождения не делаю никому, с обычными директорами зала, депутатами — ну не буду я с тобой фотографироваться. Можно это уже просто понять? Говорю это для всех организаторов и для всех тех, кто считает себя круче абсолютно других нормальных людей. <…> Как была я девчонка из народа, просто одела в блестящее платье, так и осталась из народа», — заявила Слава.

Слава подчеркнула, что всегда просит организаторов обеспечить ей покой, чтобы после концерта к ней никто не подходил. И исключений в этом правиле нет, ни для директоров, ни для депутатов, на даже для президента.

После курса антидепрессантов Слава решила вернуться к привычному образу жизни и не ограничивать себя в развлечениях. Певица заявила, что смогла восстановить свое душевное равновесие. Завистникам она заявила, что «будет бухать, тусить и жить полной грудью».