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    Рэпера Мишу Маваши похоронили в Воронеже

    Фото: Медиасток.рф

    В Воронеже прошли похороны рэпера и общественного деятеля Михаила Ница, известного под псевдонимом Миша Маваши. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в окружении покойного артиста.

    «Сегодня утром было организовано прощание, затем состоялись похороны на Юго-Западном кладбище Воронежа», — отметил собеседник агентства.

    Сначала траурную церемонию планировали провести 28 октября, но затем отложили на сутки из-за угроз, поступавших в адрес членов семьи покойного.

    По сведениям агентства, похороны прошли без инцидентов. Несмотря на закрытый режим, проводить рэпера пришли более 100 человек.

    Маваши умер в ночь на 25 октября в больнице из-за огнестрельного ранения, полученного при невыясненных обстоятельствах. Подробнее о биографии рэпера и его смерти — в материале 360.ru.

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