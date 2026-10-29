Рэпера Мишу Маваши похоронили в Воронеже

В Воронеже прошли похороны рэпера и общественного деятеля Михаила Ница, известного под псевдонимом Миша Маваши. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в окружении покойного артиста.

«Сегодня утром было организовано прощание, затем состоялись похороны на Юго-Западном кладбище Воронежа», — отметил собеседник агентства.

Сначала траурную церемонию планировали провести 28 октября, но затем отложили на сутки из-за угроз, поступавших в адрес членов семьи покойного.

По сведениям агентства, похороны прошли без инцидентов. Несмотря на закрытый режим, проводить рэпера пришли более 100 человек.

Маваши умер в ночь на 25 октября в больнице из-за огнестрельного ранения, полученного при невыясненных обстоятельствах. Подробнее о биографии рэпера и его смерти — в материале 360.ru.