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    Гуф сломал ребро после падения с полки в поезде

    Фото: РИА «Новости»

    Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, получил травму в поезде. Об этом он написал в соцсети Instagram*.

    По словам музыканта, он спал на верхней полке и упал на свой чемодан. В результате артист сломал восьмое ребро. Происшествие случилось после концерта в Воронеже.

    Гуф опубликовал рентгеновский снимок с переломом. Он предположил, что к травме могла привести нехватка кальция.

    Ранее артиста заметили в компании 27-летней девушки на свадьбе его сестры Ольги. С ней он провел весь праздничный вечер. Поклонники заподозрили рэпера в романе с ней.

    В честь торжества Гуф подарил сестре и ее мужу Микаэлю Хетзелю автомобиль. Девушка не смогла сдержать восторга, когда узнала о презенте.

    * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.

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