Гуф сломал ребро после падения с полки в поезде

Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, получил травму в поезде. Об этом он написал в соцсети Instagram*.

По словам музыканта, он спал на верхней полке и упал на свой чемодан. В результате артист сломал восьмое ребро. Происшествие случилось после концерта в Воронеже.

Гуф опубликовал рентгеновский снимок с переломом. Он предположил, что к травме могла привести нехватка кальция.

Ранее артиста заметили в компании 27-летней девушки на свадьбе его сестры Ольги. С ней он провел весь праздничный вечер. Поклонники заподозрили рэпера в романе с ней.

В честь торжества Гуф подарил сестре и ее мужу Микаэлю Хетзелю автомобиль. Девушка не смогла сдержать восторга, когда узнала о презенте.

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