«Не надо завидовать». Певица Слава рассказала о жизни после лечения

Певица Слава заявила, что снова будет выпивать после лечения

После курса антидепрессантов певица Анастасия Сланевская (Слава) решила вернуться к привычному образу жизни и не ограничивать себя в развлечениях. Об этом она заявила в социальной сети.

Артистка уточнила, что прошла лечение и считает, что смогла восстановить психологическое состояние. Теперь Слава намерена продолжить работу, отдыхать и не обращать внимания на критику со стороны окружающих.

«Я пропила курс антидепрессантов, поправила голову. Теперь танцую, веселюсь, отдыхаю, буду работать, бухать, тусить, жить полной грудью. И фиг мне кто скажет: „Вы же взрослая женщина, артистка“. Не надо завидовать», — подчеркнула она.

Ранее артистка длительное время воздерживалась от употребления алкоголя. Однако поклонники на концерте в Пензе заподозрили, что она выступала нетрезвой.