Самбурская показала фигуру в оранжевом бикини на пляже в ОАЭ

Актриса и певица Настасья Самбурская проводит отпуск на пляже в Абу-Даби. В соцсети Instagram* звезда продемонстрировала свои фотографии в классическом бикини оранжевого оттенка.

На кадрах видно, что артистка позирует в купальнике и сверкающей темно-зеленой накидке на фоне моря. Она показала подписчикам спортивную фигуру и прогулялась по пляжу.

В ОАЭ Самбурская также посетила местный музей. Для культурного досуга она подобрала эффектный образ — черное длинное платье с бахромой и желтые туфли с острым носом.

Ранее певец Влад Соколовский прокомментировал выпады бывшей супруги, белорусской исполнительницы Риты Дакоты (настоящее имя — Маргарита Герасимович) в свой адрес. Артистка обвинила экс-мужа в том, что он женился, имея огромные долги.

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