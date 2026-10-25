Всемирная слава и брак за четыре дня. Тайны жизни Галины Вишневской

Оперной певице Галине Вишневской 25 октября исполнилось бы 100 лет. О ее стремительно пришедшей популярности, браке с Мстиславом Ростроповичем после четырехдневного знакомства, отданных в монастырь дочерях и других удивительных фактах биографии — в материале 360.ru.

Сирота при живых родителях. Детство и юность Вишневской

Галина Иванова родилась в Ленинграде в 1926 году в семье ученого и домохозяйки. Мать была наполовину полька, наполовину цыганка и красиво исполняла под гитару романсы. Но жить с родителями девочке не пришлось: ей было всего полтора месяца, когда ее отдали на воспитание матери отца. Практически все детство Галина прожила в Кронштадте. Родители так и остались ей чужими. Соседи сочувственно называли девочку сироткой, а она обещала себе, что вырастет и назло бросившим ее матери и отцу станет известной артисткой.

Фото: РИА «Новости»

Когда началась Великая Отечественная война, Ивановой было 14 лет. Прячась с бабушкой в бомбоубежище во время блокады, она впервые запела. Окружающие заслушались и попросили спеть еще. Зимой 1942 года бабушка Галины погибла прямо на ее глазах: на женщине загорелось платье, и сбить пламя не получилось. Еле живая от голода, девочка несколько дней провела взаперти рядом с телом единственного родного человека. Ее случайно нашла бригада женщин, обходившая квартиры в поисках выживших. Юную Галину взяли в отряд противовоздушной обороны. Она патрулировала улицы, спасала раненых, тушила зажигательные бомбы, вручную разбирала деревянные дома, чтобы раздать людям дрова. Старалась беречь руки, все еще веря, что ее ждет сценическая карьера. Она даже получила медаль «За оборону Ленинграда», которой очень гордилась.

«Добиваться самого высокого качества». Начало карьеры

В 1943–1944 годах Галина полгода отучилась в Музыкальной школе для взрослых имени Римского-Корсакова в классе сольного пения, а затем поступила в хор Ленинградского областного театра оперетты. Старт карьеры был стремительным: уже через несколько лет ей доверяли самые сложные партии. В 1940-х молодая певица трудилась и в Ленинградской и Новгородской филармониях, брала уроки вокала у известного педагога Веры Гариной и чередовала занятия с выступлениями на эстраде. Работы она никогда не боялась, трудилась самозабвенно.

Чтобы сверкать, надо иметь талант, другого пути я не знаю. Еще надо, конечно, выйти и предъявить себя, а дальше — добиваться самого высокого качества. Работать надо! Галина Вишневская

В 1952 году Галина (тогда уже Вишневская) поучаствовала в конкурсе в стажерскую группу Большого театра. У девушки не было консерваторского образования, но ее сильный красивый голос покорял слушателей. Вишневскую приняли. Ей предстояло стать ведущей солисткой главного оперного театра страны и исполнить там более 30 партий, а потом покинуть его ради любимого человека.

Четыре дня знакомства — и брак длиной в полвека

Галина была замужем трижды. Первый брак — с морским офицером Георгием Вишневским — был заключен в 1944 году и продлился всего несколько месяцев. Все, что осталось от их короткой истории, — красивая фамилия, очень подходящая для сцены. Затем Вишневская жила с директором Ленинградского театра оперетты Марком Рубиным. Несмотря на внушительную разницу в возрасте — возлюбленный был старше на 22 года, — они провели вместе больше 10 лет, называли друг друга мужем и женой. У них появился сын, но умер в два с половиной месяца от диспепсии. Молодая мать тяжело переживала утрату и вскоре заболела туберкулезом. Врачи опасались за ее жизнь и уговаривали на операцию, но Вишневская сбежала с операционного стола, боясь, что потеряет голос. А в 1955 году Галина встретила главную любовь своей жизни — виолончелиста Мстислава Ростроповича. И через четыре дня вышла за него замуж.

Фото: РИА «Новости»

Их история напоминает сюжет голливудской мелодрамы. Ростропович увидел Вишневскую на лестнице в ресторане «Метрополь» среди гостей на приеме иностранной делегации — и тотчас влюбился. «Поднимаю я глаза, а ко мне снисходит богиня. Я даже дар речи потерял. И в ту же минуту решил, что эта женщина будет моей», — рассказывал потом виолончелист. В конце вечера Ростропович решил проводить певицу, хотя она предупредила, что несвободна. Позже, заметив за ужином, что она любит огурцы, он пробрался к ней в комнату и вместе с огромным букетом оставил соленый огурец. Как пояснил в записке, решил добавить его, «чтобы гарантировать успех предприятия». А бросив Вишневской под ноги светлый плащ, чтобы она могла пройти по дорожке в саду после дождя, молодой виолончелист окончательно покорил ее. Мстислав поставил вопрос ребром: либо она сейчас же уходит к нему, либо они расстаются. И Галина ушла от надежного Рубина, забрав только тапки и халат. Третий и последний в жизни Вишневской брак продлился 52 года. В следующем году после свадьбы у пары родилась дочь Ольга, еще через два года — Елена. Вишневская и Ростропович оказались строгими родителями. Они запрещали детям посещать развлекательные школьные мероприятия, под запретом оказалась и модная одежда: носить можно было только платья ниже колена. Однажды мать за опоздание с прогулки отрезала Елене косу, а отец сжег джинсы, которые жена привезла дочкам из-за границы. Вишневская роптать не стала: они с супругом всегда были заодно. Ссоры не разгорались даже из-за разницы в привычках: Галина любила ложиться пораньше, а Мстислав — общаться с друзьями до глубокой ночи.

Слава и изгнание

Гармония между ними царила не только в семье, но и в творчестве. Вишневская с Ростроповичем — в качестве пианиста, а потом и дирижера — стали гастролировать по миру, выступали на самых престижных площадках с именитыми оркестрами. Талантливых супругов ценили как на родине, так и за рубежом. Награды сыпались одна за другой. Вишневская стала заслуженной, а потом и народной артисткой РСФСР, затем — народной артисткой СССР. Она была среди первых оперных певиц, добившихся признания на мировой сцене. Выступала в Лондоне, Нью-Йорке, Милане, Сан-Франциско. Ей посвящали свои сочинения выдающиеся композиторы: Дмитрий Шостакович и Бенджамин Бриттен. В 1966 году певица исполнила главную роль в киноопере «Катерина Измайлова», и критики оценили не только ее голос, но и актерскую игру.

Фото: РИА «Новости»

Не отставал и Ростропович. Он получил первую премию на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Праге, удостоился Сталинской премии II степени, в 1960-х стал лауреатом Ленинской премии и тоже народным артистом СССР. Славное время закончилось внезапно. В 1969 году супруги приютили своего друга — писателя Александра Солженцына, — впавшего в немилость в СССР. Ростропович не стал слушать звучавших на высшем уровне советов избавиться от жильца. Более того, после того как Солженицын получил Нобелевскую премию, виолончелист разослал в газеты письма в защиту друга. Тогда Ростропович вместе с супругой и сами попали в опалу. Начали отменяться концерты и гастроли, их имена пропали с афиш. А потом Вишневской предложили вновь выступать в Большом театре, но поставили условие: не упоминать о муже и не защищать его публично. Певица решительно отказалась. После этого звездной паре ограничили поездки за рубеж.

Фото: РИА «Новости»

В 1974 году младший брат президента США — сенатор Эдвард Кеннеди — лично привез в Москву письмо от известного дирижера Леонарда Бернстайна с просьбой отпустить чету артистов в Соединенные Штаты. Гость озвучил просьбу на встрече с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Тот согласился. Поездку оформили как командировку, но по факту это была высылка. На родине Ростроповича и Вишневскую заклеймили «идеологическими перебежчиками». Через четыре года их лишили гражданства и госнаград. А за рубежом их карьера заиграла новыми красками. Ростропович сделался одним из ведущих дирижеров мира, возглавил Национальный симфонический оркестр в Вашингтоне. Вишневская выступала в крупнейших театрах и сама стала ставить оперные спектакли. Вскоре после переезда супруги отдали дочерей, которым в то время было 16 и 18 лет, в монастырь-пансион в Лозанне. Из-за частых гастролей присматривать за дочерьми у артистов не получалось, а вокруг, по их мнению, было слишком много соблазнов. Ростроповичу и Вишневской казалось, что в аскетичных условиях девушки станут еще самостоятельнее и смогут избежать искушений. Два года спустя девушек перевели в музыкальный университет Нью-Йорка. Кстати, впоследствии Елена и Ольга никогда не роптали на суровое воспитание и даже выражали родителям благодарность за закалку.

Уход со сцены и возвращение на родину

Галина Вишневская покинула оперную сцену в 1982 году. Последнее ее выступление состоялось в парижской Гранд-Опере в спектакле «Евгений Онегин» — разумеется, вместе с любимым мужем. После этого Вишневская сосредоточилась на концертной деятельности и преподавании, продолжала записывать альбомы. В 1990 году после обращений целого ряда деятелей искусства Вишневской и Ростроповичу вернули гражданство СССР. Супруги согласились вернуться. Вишневская стала почетным профессором Московской консерватории, открыла школу оперного пения.

Это моя земля, мой народ, корни мои здесь. Я себя не мыслю другой. Я русская женщина. Я русский человек со всеми вывертами, нам, русским людям, присущими. Галина Вишневская