Артистка Лена Катина рассказала прессе о планах на старость. Певица не хотела бы становиться обузой для своих детей, сообщил телеканал 5-tv.ru .

Известная по дуэту «Тату» исполнительница объяснила, что больше всего ее расстраивает перспектива тяжелых психических осложнений. Некоторые родственники Катиной столкнулись с деменцией.

Судя по реакции артистки на вопрос о планах на старость, личный опыт ее потряс. Катина объяснила, как сложно дается близким общение с человеком с болезнью Альцгеймера.

Недуг разрушает клетки головного мозга, вызывает потерю памяти и лишает человека способности обслуживать себя самостоятельно.

«Если я заболею Альцгеймером, я надеюсь, что у моих детей хватит сил и духа сдать меня в дом престарелых, специальный для больных Альцгеймером. Я очень не хочу, чтобы мои дети несли эту ответственность. Это безумно тяжело», — добавила Лена Катина.

Солистка «Тату» планирует заранее обсудить этот неприятный сценарий со своими детьми. Катина воспитывает двоих сыновей.