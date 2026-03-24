Солистка «Тату» Катина призналась, что регулярно просит прощения у старшего сына

Певица группы «Тату» Лена Катина дала интервью KP.RU . В беседе она рассказала о воспитании двух сыновей — старшего Саши и младшего Демьяна.

По словам солистки, со вторым ребенком все проходит гораздо спокойнее. Она призналась, что у старшего сына регулярно просит прощения.

«Говорю: „Саш, ну извини. Ты учишься в школе, а я учусь быть твоей мамой. Всю жизнь буду учиться быть твоей мамой. Потому что ты первый, ты первопроходец“», — объяснила артистка.

Катина отметила, что с первым сыном материнство стало для нее настоящим испытанием: колики, прорезывание зубов, бессонные ночи и постоянное ощущение, что это никогда не закончится.