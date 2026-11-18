Вратарь «Пари Сен‑Жермен» и сборной России Матвей Сафонов перевел бывшей жене 5,5 миллиона рублей на содержание общей дочери. Об этом сообщило издание Sport24 со ссылкой на представителей футболиста.

Собеседник издания отметил, что Сафонов намерен и дальше каждый месяц перечислять на нужды дочери суммы, превышающие 300 тысяч рублей. Он будет исходить из потребностей ребенка.

Вратарь также оформил на дочь трехкомнатную квартиру в одном из элитных жилых комплексов Краснодара. Кроме того, подготовил документы, чтобы она смогла выехать за границу. Девочка сможет приехать во Францию, где отец выступает за ПСЖ.

Сафонов погасил долг по алиментам, составивший 62 миллиона рублей.

Ранее юристы футболиста обратились в Конституционный суд, так как его бывшая жена требовала платить ей на содержание дочери не менее 2,5 миллиона рублей в месяц. Сафонов с этим был не согласен. Суд отправил его дело о расчете алиментов на пересмотр.