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    Женщинам после 65 и мужчинам после 70 посоветовали проверять плотность костей

    Врач-эндокринолог Ирина Иголкина рекомендовала женщинам после 65 лет и мужчинам после 70 проходить денситометрию. При факторах риска или признаках хрупкости костей обследование нужно раньше, сообщает Свободная пресса.

    Денситометрия измеряет минеральную плотность костной ткани и помогает оценить риск переломов. Чаще всего врачи используют ее для диагностики остеопороза — заболевания, при котором кости становятся хрупкими.

    Иголкина назвала основания для ранней проверки: семейную историю остеопороза, низкий вес, курение, злоупотребление алкоголем, прием глюкокортикоидов и раннюю менопаузу. Обследование также необходимо, если после 50 лет произошел перелом при падении с высоты собственного роста, рост уменьшился более чем на 3 см, появились боли в спине или сутулость.

    Врач-геронтолог Анна Шелобанова пояснила, что снижение эстрогена повышает риск остеопороза у женщин в менопаузе и после нее. В группу риска входят мужчины после 60–65 лет, люди с низким индексом массы тела, принимающие гормональные препараты, а также пациенты с болезнями желудочно-кишечного тракта, нарушающими всасывание питательных веществ.

    Шелобанова посоветовала не ждать первого перелома и обсуждать прием кальция и витамина D с врачом. Она предостерегла от самостоятельного приема ударных доз: избыток кальция без витаминов D и K2 может привести к камням в почках.

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