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    Врач Водовозов назвал облепиху лучшим источником витамина C

    Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов посоветовал купить и заморозить облепиху для пополнения рациона витаминами зимой. Он назвал ее лучшим источником витамина C, сообщает RT.

    По словам специалиста, при замораживании облепиха около полугода сохраняет исходное количество витамина C.

    Водовозов также напомнил, что оранжевый, красный и зеленый перец служат хорошими источниками витаминов.

    Терапевт подчеркнул, что богатые витаминами продукты нужно есть регулярно в любое время года, независимо от погоды.

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