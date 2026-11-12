Врач Водовозов назвал облепиху лучшим источником витамина C

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов посоветовал купить и заморозить облепиху для пополнения рациона витаминами зимой. Он назвал ее лучшим источником витамина C, сообщает RT .

По словам специалиста, при замораживании облепиха около полугода сохраняет исходное количество витамина C.

Водовозов также напомнил, что оранжевый, красный и зеленый перец служат хорошими источниками витаминов.

Терапевт подчеркнул, что богатые витаминами продукты нужно есть регулярно в любое время года, независимо от погоды.