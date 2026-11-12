ФМБА: исследования доказали безопасность российской вакцины от аллергии

Клинические исследование доказали безопасность российской вакцины от аллергии «Аллергарда». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России.

«Решение о начале терапии принимает врач-аллерголог-иммунолог после обследования и оценки рисков. В клинических исследованиях профиль безопасности „Аллергарды“ оценивался как благоприятный», — рассказали в агентстве.

Недавно стало известно, что в России стали использовать вакцину от аллергии на пыльцу березы — это и есть «Аллергарда». По оценкам специалистов, заболеванием страдают более 100 миллионов человек в мире. Исследования выявляют чувствительность к пыльце у 8–16% людей, а среди пациентов аллергологических клиник — у 7–57%.

О том, как работает новая российская вакцина против аллергии на пыльцу березы и чем она уникальна, — в материале 360.ru.