Врач Умнов назвал разнообразный рацион основой поддержки иммунитета

По словам врача, в рацион стоит включать овощи и фрукты с каротиноидами и витамином С, жирную рыбу с омега-3 и витамином D. Кисломолочные продукты поддерживают микрофлору кишечника, где находится значительная часть иммунных клеток, пишет kp.ru.

Орехи и семечки содержат витамин Е, селен и цинк, бобовые и цельнозерновые — клетчатку. Белок необходим организму для синтеза антител.

Умнов подчеркнул, что лимон и имбирь вносят лишь небольшой вклад в работу иммунной системы как часть разнообразного питания. Добавки без подтвержденного дефицита обычно не дают обещанного эффекта, а иногда вызывают дисбаланс. Врач напомнил, что биологически активные добавки не являются лекарствами, и посоветовал также следить за сном и снижать стресс.