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    Врач Умнов назвал разнообразный рацион основой поддержки иммунитета

    Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов объяснил: иммунитету важнее разнообразное питание, чем отдельные продукты и добавки, сообщает «Лента.ру».

    По словам врача, в рацион стоит включать овощи и фрукты с каротиноидами и витамином С, жирную рыбу с омега-3 и витамином D. Кисломолочные продукты поддерживают микрофлору кишечника, где находится значительная часть иммунных клеток, пишет kp.ru.

    Орехи и семечки содержат витамин Е, селен и цинк, бобовые и цельнозерновые — клетчатку. Белок необходим организму для синтеза антител.

    Умнов подчеркнул, что лимон и имбирь вносят лишь небольшой вклад в работу иммунной системы как часть разнообразного питания. Добавки без подтвержденного дефицита обычно не дают обещанного эффекта, а иногда вызывают дисбаланс. Врач напомнил, что биологически активные добавки не являются лекарствами, и посоветовал также следить за сном и снижать стресс.

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