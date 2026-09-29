Врач Тарасова посоветовала есть осенью морковь, свеклу, репу и редьку

Кандидат медицинских наук Ольга Тарасова назвала четыре корнеплода для осеннего рациона и объяснила, кому стоит ограничить их употребление, сообщает NEWS.ru .

По словам Тарасовой, морковь поздних сортов осенью накапливает много питательных веществ. Она содержит каротин и клетчатку, мягко стимулирует работу кишечника и подходит большинству людей.

Свекла содержит бетаин, который поддерживает работу печени и микробиоту, а ее клетчатка помогает предотвратить запоры. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта врач советует выбирать вареную свеклу: в ней меньше кислот, раздражающих слизистую. При обострении синдрома раздраженного кишечника с диареей, подагре и болезнях почек от свеклы лучше отказаться.

Тарасова также рекомендовала репу и редьку. Эти низкокалорийные корнеплоды богаты клетчаткой и содержат эфирные масла с антибактериальными свойствами. В сыром виде они противопоказаны при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Врач советует есть их вместе с другими продуктами, а при чувствительном пищеварении — тушеными.